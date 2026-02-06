Фирма, получавшая тела из морга больницы Петербурга, учит танатопрактиков

«Anabios — прекрасное место с замечательными преподавателями, профессионалами танатопрактики. На все вопросы ответят, все покажут. Практика в морге — это то, что дает массу впечатлений и новых размышлений. Мне не хотелось уходить оттуда, потому что я чувствовала там себя на своем месте», — говорится в отзыве от апреля 2025 года.