Пенсионер из Башкирии потерял 3,4 миллиона рублей: вернуть обратно удалось не все

В башкирском городе Межгорье добились взыскания денег с дропперов. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
74-летний мужчина стал жертвой мошенников. В феврале прошлого года неизвестные, представившись сотрудниками Центрального банка и ФСБ России, похитили деньги с его банковских счетов. В ходе расследования было установлено, что средства были переведены на счета жителей Иркутской, Московской и Саратовской областей, а также Республики Татарстан, которые за вознаграждение передали аферистам доступ к своим картам и реквизитам.
Для защиты имущественных прав потерпевшего прокурор обратился в суды с исками о взыскании с участников схемы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами. Иркутский районный суд Иркутской области и Коломенский городской суд Московской области удовлетворили требования, обязав ответчиков выплатить пенсионеру в общей сложности свыше 1,1 миллиона рублей.
Исполнение судебных решений находится на контроле надзорного ведомства. Еще два иска на общую сумму более 2,3 миллиона рублей к другим дропперам в настоящее время находятся на рассмотрении судов.
