Пенсионер из Башкирии потерял 3,4 миллиона рублей: вернуть обратно удалось не все

74-летний мужчина стал жертвой мошенников. В феврале прошлого года неизвестные, представившись сотрудниками Центрального банка и ФСБ России, похитили деньги с его банковских счетов. В ходе расследования было установлено, что средства были переведены на счета жителей Иркутской, Московской и Саратовской областей, а также Республики Татарстан, которые за вознаграждение передали аферистам доступ к своим картам и реквизитам.