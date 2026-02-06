Продавал тела на опыты: в Петербурге патологоанатом торговал органами

В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением Александровской больницы по подозрению в торговле невостребованными трупами из морга. Покупали их коммерческие компании для изъятия внутренних органов, костных тканей и их частей.
Что известно о нелегальной торговле биоматериалами в Петербурге.
Полицейские раскрыли нелегальную схему торговли биоматериалами из морга Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Александровская больница». Согласно версии следствия, тела граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников, продавал заведующий патолого-анатомического отделения. Как сообщили в МВД РФ, невостребованные трупы покупали различные коммерческие организации. Биоматериалы использовались ими в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии.
В Следственном комитете города уточнили, что врач-патологоанатом на протяжении длительного времени получал незаконные денежные вознаграждения. Их общий размер составил не менее 500 тыс. рублей.
Реакция правоохранителей.
По факту торговли биоматериалами из морга «Александровской больницы» заведены уголовные дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», ч. 4 ст. 33, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Подстрекательство к превышению должностных полномочий», п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».
Вторым фигурантом уголовного дела стал учредитель коммерческой организаци, который путем уговоров и подкупа склонил патологоанатома передавать невостребованные тела для изъятия внутренних органов, костных тканей и их частей.
По месту жительства подозреваемых проведены обыски. Следователи обнаружили и изъяли части тел умерших.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Санкт-Петербурга.
Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
На невостребованных трупах обучали танатопрактиков.
Трупы у заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы, как пишут СМИ, покупала фирма, которая занимается обучением танатопрактиков. Это специалисты, восстанавливающие поврежденные тела перед прощанием и захоронением.
Трупы, хранились на первом этаже одного из домов на Шпалерной улице. Там же проходило обучение танатопрактиков. Вскрытия представители коммерческих структур проводили и в помещении больничного морга. Необходимые для этого документы не оформлялись.