Подругу Эпштейна заметили на фотографии с курсантами в Пушкине

Подругу Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл заметили на фотографии, сделанной в Екатерининском парке в Пушкине.

Источник: Аргументы и факты

Подругу обвиненного в сексуальных преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна заметили на фотографии с курсантами в российском Пушкине, пишет «Фонтанка».

По данным издания, в июне 2013 года Джеффри Эпштейн получил письмо, в котором отправитель выражал «большое нетерпение» по поводу встречи в Санкт-Петербурге.

«И вот тут открывается почти курортная реальность. Ее демонстрирует зимняя фотография из архива, где, закутанная в меха, расплывается в улыбке подруга и сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл. В компании российских курсантов ее запечатлели в Екатерининском парке в Пушкине», — сказано в материале.

Отметим, Джеффри Эпштейна задержали в США в 2019 году. Его обвинили в торговле девушками и склонении их к проституции. Впоследствии Джеффри Эпштейна нашли мертвым в камере, в которой его содержали.

Ранее появилась информация, что Джеффри Эпштейн хотел купить отель рядом с Букингемским дворцом и превратить его в «игровую комнату».

