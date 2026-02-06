Подругу Эпштейна заметили на фотографии с курсантами в Пушкине

Подругу обвиненного в сексуальных преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна заметили на фотографии с курсантами в российском Пушкине, пишет «Фонтанка».
По данным издания, в июне 2013 года Джеффри Эпштейн получил письмо, в котором отправитель выражал «большое нетерпение» по поводу встречи в Санкт-Петербурге.
«И вот тут открывается почти курортная реальность. Ее демонстрирует зимняя фотография из архива, где, закутанная в меха, расплывается в улыбке подруга и сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл. В компании российских курсантов ее запечатлели в Екатерининском парке в Пушкине», — сказано в материале.
Отметим, Джеффри Эпштейна задержали в США в 2019 году. Его обвинили в торговле девушками и склонении их к проституции. Впоследствии Джеффри Эпштейна нашли мертвым в камере, в которой его содержали.
Ранее появилась информация, что Джеффри Эпштейн хотел купить отель рядом с Букингемским дворцом и превратить его в «игровую комнату».