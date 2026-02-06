Ричмонд
Кассис подтвердил готовность принять Лаврова на Совете глав МИД стран ОБСЕ

Начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в пятницу, 6 февраля, выразил готовность принять министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Совете глав Министерств иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который пройдет в декабре в швейцарском городе Лугано.

— Мы обсуждали этот вопрос в Москве и заверили господина Лаврова, что Швейцария предоставит площадку для его возможного визита, — отметил дипломат.

Кроме того, Кассис подтвердил готовность председательства Швейцарии обеспечить беспрепятственную выдачу виз российским делегатам, которые желают принять участие в мероприятиях организации, передает ТАСС.

Ранее состоялись переговоры Сергея Лаврова с Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, во время которых стороны обсудили заинтересованность Швейцарии в возобновлении диалога с Россией. В ходе консультаций российский дипломат подчеркнул, что ОБСЕ находится в глубоком кризисе и подошла к реальной угрозе саморазрушения.

