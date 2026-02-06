Кассис подтвердил готовность принять Лаврова на Совете глав МИД стран ОБСЕ

Ранее состоялись переговоры Сергея Лаврова с Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, во время которых стороны обсудили заинтересованность Швейцарии в возобновлении диалога с Россией. В ходе консультаций российский дипломат подчеркнул, что ОБСЕ находится в глубоком кризисе и подошла к реальной угрозе саморазрушения.