Врач Сысоева: при примерке одежды можно заразиться дерматитом и чесоткой

Врач Екатерина Сысоева заявила, что через головные уборы и одежду возможна передача не только микозов, но и бактериальных инфекций, педикулеза или чесотки.

Источник: Аргументы и факты

Покупка одежды и аксессуаров на маркетплейсах может привести к заражению грибковыми и паразитарными заболеваниями. Об этом заявила врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, это связано с тем, что товары часто хранятся на общих складах и многократно примеряются. Через головные уборы и одежду возможна передача не только микозов, но и бактериальных инфекций, педикулеза или чесотки.

Отдельную опасность представляют химические вещества, которые могут содержаться в текстиле. Остатки формальдегида или красителей способны вызывать аллергические реакции и раздражение кожи.

Ранее в СМИ появился случай, когда женщина начала лысеть после примерки шапки, купленной на маркетплейсе. У нее диагностировали грибковую инфекцию.

В конце января трихолог Юлия Галлямова развеяла два распространенных мифа о выпадении волос.