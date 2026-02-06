Врач Сысоева: при примерке одежды можно заразиться дерматитом и чесоткой

Покупка одежды и аксессуаров на маркетплейсах может привести к заражению грибковыми и паразитарными заболеваниями. Об этом заявила врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
По словам эксперта, это связано с тем, что товары часто хранятся на общих складах и многократно примеряются. Через головные уборы и одежду возможна передача не только микозов, но и бактериальных инфекций, педикулеза или чесотки.
Отдельную опасность представляют химические вещества, которые могут содержаться в текстиле. Остатки формальдегида или красителей способны вызывать аллергические реакции и раздражение кожи.
Ранее в СМИ появился случай, когда женщина начала лысеть после примерки шапки, купленной на маркетплейсе. У нее диагностировали грибковую инфекцию.
