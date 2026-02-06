Исторические памятники на берегу Дона хотят поставить на госучет

ПЯТИГОРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Старые городки, найденные во время археологических раскопок на берегу реки Дон, поставят на государственный учет. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» сообщила младший научный сотрудник лаборатории археологии Южного научного центра Российской академии наук, старший преподаватель кафедры археологии и истории культуры Донского государственного технического университета (г. Ростов-на-Дону) Анастасия Русакова.
«Третий год мы проводим разведку по берегам Дона и стараемся выявить те места, где могли находиться ранние городки. Уже несколько таких городков нами было обнаружено, и мы сейчас занимаемся постановкой их на государственный учет», — сообщила Русакова.
По ее словам, ученые занимаются исследованием памятников скифского времени. «Мы надеемся, что ситуация постепенно с этими ценными историческими памятниками наладится. Кроме этого, мы не забываем о своей основной деятельности — это исследование памятников скифского времени, стараемся хотя бы раз в год исследовать один курган, погребальный памятник», — добавила спикер.