«Мать в слезах, отец тоже переживает»: адвокат опроверг информацию о неблагополучной семье убитого в Петербурге ребенка

Адвокат семьи погибшего в Петербурге 9-летнего ребенка опроверг слухи о маргинальности его родителей. По словам юриста Никиты Сорокина, это обычная многодетная семья с небольшим, но стабильным достатком. Этим он поделился в беседе с «КП-Санкт-Петербург».
«Да, это небогатая семья. Да, у них не самый лучший ремонт. Но дети одеты, обуты, есть еда. При мне один из сыновей налил себе какао. Мать — действительно уставшая женщина, у нее было семеро детей, растить их непросто. Муж — обычный рабочий. Да, с судимостью, но это в прошлом. Мать в слезах, отец тоже очень переживает, мы говорили и у него тряслись руки, он едва сдерживал слезы», — поделился Сорокин.
Юрист подчеркнул, что семья не состояла на учете как неблагополучная. Родители не имеют проблем с наркологией. Он лично видел, что дети обеспечены самым необходимым.
Бабушка души не чаяла во внуке Соцсети.
При этом юрист обратил внимание, что ребенок не ходил в школу, так как мама считала его не готовым. Они планировали начать учебу позже, но столкнулись с бюрократическими процедурами. Школа требовала прохождения комиссии, запись на которую затянулась. Мальчик оказался на парковке, где подрабатывал мытьем фар. Семья знала об этом, но не одобряла. В тот роковой день он сказал матери, что идет на горку.
Напомним, что трагедия с ребенком произошла ещё днём 30 января. Мальчик пропал, а поиски не давали результатов. Только через несколько дней удалось задержать подозреваемого в его похищении, который вскоре признался в убийстве и указал на место, где необходимо искать тело.