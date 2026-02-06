Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Читателям важно слышать живое слово писателей о героях СВО, заявил Путин

Путин: читателям важно слышать живое слово писателей о героях СВО и их мужестве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читателям важно слышать живое слово российских писателей о героях специальной военной операции, их мужестве и силе характера, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства обратился с приветствием к организаторам, участникам торжественной церемонии вручения национальной литературной премии «Слово». Текст приветствия зачитал помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Отрадно, что среди произведений, попавших в финал, в число номинантов — книги о специальной военной операции. Читателям важно слышать живое слово писателя о наших героях, их мужестве и силе характера», — зачитал Мединский приветствие Путина.

Президент РФ также выразил уверенность, что церемония пройдет в теплой и дружественной атмосфере и запомнится участниками и гостями.

Национальная литературная премия «Слово» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителями премии выступают Российский книжный союз и Союз писателей России. Во втором сезоне на премию было подано 2050 заявок. Общий призовой фонд составляет 26 миллионов рублей.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше