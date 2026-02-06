В Петербурге наполовину завершили разработку водородных заправочных станций

Водородные заправочные станции будут делиться исходя из запросов на два типа: стационарный (она будет располагаться на одном месте) и мобильный (контейнер, который можно перевозить в случае необходимости), однако в обоих случаях водород в качестве топлива будет производиться прямо на самих станциях.