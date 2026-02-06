В Петербурге наполовину завершили разработку водородных заправочных станций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Разработка водородных заправочных станций в Петербурге на базе Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН находится на полпути к завершению. Об этом рассказал на пресс-конференции ТАСС заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики института, лауреат премии Президента РФ Вадим Попков.
«Сейчас эта работа (разработка водородных заправочных станций — прим. ТАСС) примерно на середине пути находится. Основные конструкционные решения приняты, соответствующие документы подготовлены, и мы передали на соответствующие заводы чертежи для производства реакторов и других сложных конструкций», — рассказал Попков.
Водородные заправочные станции будут делиться исходя из запросов на два типа: стационарный (она будет располагаться на одном месте) и мобильный (контейнер, который можно перевозить в случае необходимости), однако в обоих случаях водород в качестве топлива будет производиться прямо на самих станциях.
«В России из-за большого расстояния между населенными пунктами неэффективно полагаться на большие заводы, которые в теории могли бы производить водород и потом оттуда его бы доставляли до нужных точек. Здесь была задача создать установку, что водород из природного газа получается прямо на месте и отгружается потребителю», — подчеркнул заведующий лабораторией.
По словам Вадима Попкова, разработка подобных станций продиктована включением России в гонку перехода на «зеленую», более экологически безопасную энергетику. В нее отчасти входит и водородная энергетика. «По экономическим расчетам, наиболее перспективным является сектор тяжелых транспортных средств и перевозка большого количества людей (рейсовые автобусы). А также система распределенной энергетики, например, в сильно удаленных населенных пунктах», — сказал Попков.
Сложности у ученых возникают с отсутствием в России необходимых деталей для производства заправок, их специалисты разрабатывают самостоятельно с нуля. Все работы институт ведет в сотрудничестве с компанией ООО «Инзарус». Ранее сообщалось, что ученые Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербургского государственного технологического института и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали катализатор для водородных заправочных станций нового типа.