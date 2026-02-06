В Ростове приговорили к 17 годам боевика террористического украинского батальона

Южный окружной военный суд в Ростове огласил приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины, приговорив его к 17 годам лишения свободы. Его признали виновным в участии в террористической организации и подготовке к террористической деятельности, сообщили в пресс-службе суда.
Согласно материалам дела, в августе 2024 года мужчина, находясь в украинском городе Николаеве, решил вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана».
С 6 по 25 августа он прошел обучение в учебном центре в Одесской области Украины для осуществления террористической деятельности. 20 августа на территории этого центра он принес присягу и был обеспечен обмундированием, оружием и амуницией в качестве стрелка.
С 25 августа подсудимый принимал непосредственное участие в боевых действиях в составе этой террористической организации. Он был пленен военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации 18 октября того же года.
Суд назначил Мусихину наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Первые три года осужденный отбудет в тюрьме. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.
