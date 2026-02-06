Первый в России: в Башкирии строится глэмпинг-парк для людей с ОВЗ за 292 млн рублей

Радий Хабиров подчеркнул, что Салаватский район славится уникальной природой и привлекает все больше туристов, поэтому развитие рекреационной инфраструктуры является приоритетной задачей. Глава региона выразил уверенность, что комплекс, запуск которого запланирован на этот год, будет востребован как жителями республики, так и гостями из других регионов страны.