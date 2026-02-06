Ричмонд
Первый в России: в Башкирии строится глэмпинг-парк для людей с ОВЗ за 292 млн рублей

В Башкирии строят первый в России глэмпинг-парк для людей с ОВЗ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров посетил стройплощадку глэмпинг-парка «Свободное дыхание» в Салаватском районе, чтобы оценить ход реализации масштабного туристического проекта. Инициатива компании «Свобода открытый курорт» была одобрена на «Инвестчасе» в 2023 году, после чего республика предоставила инвестору землю в аренду и поддержала проект компенсацией расходов на создание инженерной инфраструктуры.

Руководитель компании Дмитрий Масков доложил, что на территории уже возведены 10 жилых модулей, панорамный ресторан и общежития для персонала. В дальнейших планах — расширение вместимости, а также строительство кинотеатра, офисных корпусов и банного комплекса. Объем инвестиций на текущем этапе превысил 292 миллиона рублей, сейчас строители готовят площадку к подключению коммуникаций.

Особенностью проекта станет его полная адаптация для людей с ограниченными возможностями здоровья, что делает его первым подобным объектом в России.

Радий Хабиров подчеркнул, что Салаватский район славится уникальной природой и привлекает все больше туристов, поэтому развитие рекреационной инфраструктуры является приоритетной задачей. Глава региона выразил уверенность, что комплекс, запуск которого запланирован на этот год, будет востребован как жителями республики, так и гостями из других регионов страны.

