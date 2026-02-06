Заслуженная артистка РФ Изольда Лидарская умерла в возрасте 92 лет

Актриса Оренбургского государственного областного драматического театра имени М. Горького, заслуженная артистка России Изольда Лидарская, скончалась в возрасте 92 лет. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили на сайте театра.
— Ушла из жизни заслуженная артистка РФ Изольда Лидарская. 1 мая 2026 г. ей бы исполнилось 93 года, — говорится в материале.
По информации театра, Лидарская проработала на его сцене более 50 лет, начиная с 1958 года.
Артистка получила диплом учителя географии в Оренбургском педагогическом институте в 1955 году, но выбрала путь драматической актрисы. Она стала одной из первых студенток Школы-студии МХАТ СССР, филиал которой находился в Оренбурге.
Актриса сыграла в таких спектаклях, как «Внук короля», «Миллион за улыбку», «Родники» и множестве других. Лидарская значительно способствовала развитию оренбургского театра, на ее счету образы героинь как классической, так и современной русской и зарубежной драматургии.
Лидарская исполнила роль молдаванки Марии в спектакле «Святая святых» Иона Друце, Щеголевой в постановке «Человек со стороны» Игнатия Дворецкого, а также королеву Елизавету в «Ричарде III» Уильяма Шекспира в 1978 году и герцогиню Йоркскую в 2011 году в постановке Рифката Исрафилова. Она также играла в спектаклях «Три сестры», «Дамский портной», «Пока она умирала», «Гибель Пеклевановска» и других. Театр выражает свои соболезнования родным и близким Изольды Александровны.