Заслуженная артистка РФ Изольда Лидарская умерла в возрасте 92 лет

Лидарская исполнила роль молдаванки Марии в спектакле «Святая святых» Иона Друце, Щеголевой в постановке «Человек со стороны» Игнатия Дворецкого, а также королеву Елизавету в «Ричарде III» Уильяма Шекспира в 1978 году и герцогиню Йоркскую в 2011 году в постановке Рифката Исрафилова. Она также играла в спектаклях «Три сестры», «Дамский портной», «Пока она умирала», «Гибель Пеклевановска» и других. Театр выражает свои соболезнования родным и близким Изольды Александровны.