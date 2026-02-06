Ричмонд
Психолог Колобова: использование мата в адрес ребенка вредит его психике

Психолог Светлана Колобова заявила, что использование нецензурной брани в отношении ребенка родителями может увеличить его тревожность.

Источник: Аргументы и факты

Использование нецензурной лексики в адрес ребенка сравнимо с телесным наказанием и наносит вред его психике. Об этом рассказала клинический психолог и нейропсихолог Светлана Колобова в интервью интернет-изданию «Абзац».

По словам эксперта, важно различать бытовой мат, не направленный на ребенка, и адресную брань. Именно враждебная словесная среда, где ругательства обращены непосредственно к детям, является формой психологической травматизации.

Такое воспитание приводит к негативным последствиям. Ребенок может вырасти агрессивным, тревожным и будет хуже справляться со стрессом из-за снижения порогов самоконтроля. Исследования показывают, что словесные унижения в детстве наносят такой же ущерб психическому здоровью, как и физические наказания.

Колобова подчеркнула, что родителям необходимо следить за речью, даже под влиянием эмоций. Систематическое использование нецензурной лексики в общении с ребенком неизбежно ведет к негативным последствиям для его развития.

Ранее сообщалось, что замдиректора калужской школы уволили за мат.