Психолог Колобова: использование мата в адрес ребенка вредит его психике

Такое воспитание приводит к негативным последствиям. Ребенок может вырасти агрессивным, тревожным и будет хуже справляться со стрессом из-за снижения порогов самоконтроля. Исследования показывают, что словесные унижения в детстве наносят такой же ущерб психическому здоровью, как и физические наказания.