«Батюшка подарил и благословил»: Шеврон с ликом Богоматери спас от смерти бойца ВС РФ

Российский военнослужащий с позывным Граф чудом выжил во время тяжёлых боёв в зоне спецоперации, когда осколок от вражеского снаряда пробил освящённый шеврон с иконой Божией Матери и намертво застрял там. Историю публикует телеканал «Спас».

Источник: Life.ru

«В госпитале уже врач мне шеврон отстёгивал и внутри находился вот этот осколок, то есть насквозь даже не пробило. Он вот сюда вошёл и там сидел. А когда куртку с меня снимали, хотели выкинуть, я говорю: “Шеврон снимите”. Это мне батюшка благословил, подарил», — рассказал военный.

Он добавил, что осколок пробил даже плотную куртку, но «не справился» с силой Богоматери. Солдат хочет после лечения отправиться в тот самый храм, где получил благословение и шеврон от священника. По его словам, иначе как чудом случившееся назвать нельзя.

Ранее помощник командира бригады по работе с верующими священник Максим сообщил, что икона святого праведного воина Фёдора Ушакова остановила осколок возле сердца бойца 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ «Днепр», тем самым спасла его жизнь.

