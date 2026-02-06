«Батюшка подарил и благословил»: Шеврон с ликом Богоматери спас от смерти бойца ВС РФ

«В госпитале уже врач мне шеврон отстёгивал и внутри находился вот этот осколок, то есть насквозь даже не пробило. Он вот сюда вошёл и там сидел. А когда куртку с меня снимали, хотели выкинуть, я говорю: “Шеврон снимите”. Это мне батюшка благословил, подарил», — рассказал военный.
Он добавил, что осколок пробил даже плотную куртку, но «не справился» с силой Богоматери. Солдат хочет после лечения отправиться в тот самый храм, где получил благословение и шеврон от священника. По его словам, иначе как чудом случившееся назвать нельзя.
Ранее помощник командира бригады по работе с верующими священник Максим сообщил, что икона святого праведного воина Фёдора Ушакова остановила осколок возле сердца бойца 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ «Днепр», тем самым спасла его жизнь.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.