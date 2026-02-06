Ричмонд
Государство и писатели вместе преодолевают трудности, заявил Путин

Путин: государство и писатели вместе отвечают на вызовы, стоящие перед Россией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. На базе Союза писателей России проходит консолидация писательского сообщества, государство и писатели вместе отвечают на вызовы, стоящие перед Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства обратился с приветствием к организаторам, участникам торжественной церемонии вручения национальной литературной премии «Слово». Текст приветствия зачитал помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Дорогие друзья, приветствую вас на торжественной церемонии вручения премии “Слово” — крупнейшей литературной премии страны, как по числу участников, так и по призовому фонду», — зачитал Мединский приветствие Путина.

Глава государства отметил, что престижная награда открывает для широкой читательской аудитории талантливые произведения, укрепляет авторитет признанных мастеров, дает путевку в жизнь молодым авторам.

«Сегодня на базе Союза писателей России проходит консолидация писательского сообщества, формируется литературный процесс, соответствующий масштабам эпохи. Государство и писатели вместе отвечают на вызовы, стоящие перед страной», — подчеркнул Путин.

Президент РФ отметил, что в Год единства народов России премия «Слово» вручается не только писателям, но и авторам художественных переводов. Среди номинантов переводчики с татарского, башкирского, якутского, аварского языков.

«Творчество литераторов разных национальностей в полной мере отражает культурное многообразие нашей страны и подчеркивает единство наших идеалов и ценностей», — сообщил Путин в приветствии.

Национальная литературная премия «Слово» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителями премии выступают Российский книжный союз и Союз писателей России. Во втором сезоне на премию было подано 2050 заявок. Общий призовой фонд составляет 26 миллионов рублей.

