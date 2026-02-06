Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диктора и телеведущую Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище Москвы

Отпевание Жильцовой прошло в Храме святителя Николая.

Источник: Комсомольская правда

В Москве на Рогожском кладбище похоронили советского диктора и известную телеведущую Светлану Жильцову. Об этом сообщил ТАСС.

Отпевание знаменитости проходило в Храме святителя Николая на Рогожском кладбище. Проститься с Жильцовой пришли родственники, коллеги, друзья и ее многочисленные поклонники.

Как писал сайт KP.RU, умерла Светлана Жильцова 3 февраля в возрасте 89 лет после продолжительной болезни. Телеведущая ушла из жизни, не дожив год до своего 90-летнего юбилея. При этом какие-либо подробности смерти знаменитости остаются неизвестными.

Светлана Жильцова запомнилась многим как ведущая программы «Спокойной ночи, малыши». Помимо нее она появлялась в передачах «Веселые нотки», «Будильник», тележурнале «Пионер», а также в различных викторинах. С 1961 года она вела Клуб веселых и находчивых (КВН).