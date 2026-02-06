Диктора и телеведущую Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище Москвы

В Москве на Рогожском кладбище похоронили советского диктора и известную телеведущую Светлану Жильцову. Об этом сообщил ТАСС.
Отпевание знаменитости проходило в Храме святителя Николая на Рогожском кладбище. Проститься с Жильцовой пришли родственники, коллеги, друзья и ее многочисленные поклонники.
Как писал сайт KP.RU, умерла Светлана Жильцова 3 февраля в возрасте 89 лет после продолжительной болезни. Телеведущая ушла из жизни, не дожив год до своего 90-летнего юбилея. При этом какие-либо подробности смерти знаменитости остаются неизвестными.
Светлана Жильцова запомнилась многим как ведущая программы «Спокойной ночи, малыши». Помимо нее она появлялась в передачах «Веселые нотки», «Будильник», тележурнале «Пионер», а также в различных викторинах. С 1961 года она вела Клуб веселых и находчивых (КВН).