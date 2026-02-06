Диктора и телеведущую Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище Москвы

Как писал сайт KP.RU, умерла Светлана Жильцова 3 февраля в возрасте 89 лет после продолжительной болезни. Телеведущая ушла из жизни, не дожив год до своего 90-летнего юбилея. При этом какие-либо подробности смерти знаменитости остаются неизвестными.