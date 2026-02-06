В Петербурге задержали заведующего моргом и бизнесмена за торговлю трупами

В Петербурге заведующий моргом Александровской больницы продавал части трупов фирме, которая обучает бальзамировщиков и танатопрактиков. По информации «Mash на Мойке», он поручил санитарам «отсекать и передавать» основателю компании понравившиеся части тел, а взамен получал не менее 500 тысяч рублей. Кроме того, в морге подменялись тела умерших. Оба фигуранта задержаны, СК возбудил уголовное дело по нескольким статьям.