DM: британская туристка умерла в Турции после операции по уменьшению желудка

В Турции умерла туристка из Британии, которая приехала в страну для проведения операции по уменьшению желудка. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инцидент произошел еще в 2019 году. 26-летняя девушка страдала от лишнего веса, поэтому решилась на серьезную операцию и связать с организацией, занимающейся медицинским туризмом.
После операции британка серьезно заболела и пережила остановку сердца. Спустя восемь дней девушка умерла. По данным источника, причиной смерти стал недостаток кровообращения в кишечнике, вызванный осложнением после врачебного вмешательства.
Позднее родители туристы подали иск против компании, которая предоставляла услуги девушки. После рассмотрения дела суд встал на сторону семьи погибшей, обязав фирму выплатить близким девушки более 89 млн рублей.
