В Петербурге возбудили дело о халатности после убийства 9-летнего мальчика

Напомним, по данным следствия, в Санкт-Петербурге мальчик сел в автомобиль к неизвестному 30 января и перестал выходить на связь. Мужчину, с которым контактировал ребенок, задержали 2 февраля. Тело мальчика обнаружили в водоеме.