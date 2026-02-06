В Петербурге возбудили дело о халатности после убийства 9-летнего мальчика

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о халатности после убийства 9-летнего мальчика, сообщает СК РФ.
«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района», — сказано в публикации.
Напомним, по данным следствия, в Санкт-Петербурге мальчик сел в автомобиль к неизвестному 30 января и перестал выходить на связь. Мужчину, с которым контактировал ребенок, задержали 2 февраля. Тело мальчика обнаружили в водоеме.
Ранее сообщалось, что обвиняемого в убийстве мальчика в Санкт-Петербурге заключили под стражу.