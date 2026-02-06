В Советском районе Ростова завершили ремонт тепловых сетей

Кроме того, коммунальщики просят горожан соблюдать осторожность. При обнаружении любых нештатных ситуаций на тепловых сетях, таких как течь или размыв, следует немедленно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу по телефонам 8 (863) 234−89−44 и 8 (863) 287−01−90, не приближаясь к опасному месту.