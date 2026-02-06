Ричмонд
В Советском районе Ростова завершили ремонт тепловых сетей

Две теплотрассы в Советском районе Ростова после ремонта заполнили теплоносителем.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове завершены плановые ремонтные работы на двух участках тепловых сетей в Советском районе. Как сообщили в городской администрации, объекты по проспектам Коммунистическому и Стачки полностью восстановлены.

Подрядчик, ООО «Ростовские тепловые сети», устранил все выявленные дефекты, а отремонтированные теплотрассы уже заполнены теплоносителем. Информация о готовности к подключению направлена в управляющие организации обслуживаемых домов.

Предприятие также напоминает жителям, что вопросы по запуску отопления и горячего водоснабжения после ремонта необходимо адресовать непосредственно в свои управляющие компании.

Кроме того, коммунальщики просят горожан соблюдать осторожность. При обнаружении любых нештатных ситуаций на тепловых сетях, таких как течь или размыв, следует немедленно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу по телефонам 8 (863) 234−89−44 и 8 (863) 287−01−90, не приближаясь к опасному месту.

