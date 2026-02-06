Жители Башкирии все чаще предпочитают гасить долги, а не брать новые: портфель кредитов в республике сократился на 6%

В Башкирии в минувшем декабре зафиксировали резкий рост выдачи ипотечных кредитов, обусловленный ажиотажным спросом на льготную семейную ипотеку. Как сообщает Национальный банк республики, за месяц было оформлено 6,4 тысячи ипотечных займов, что в 1,5 раза превышает показатели ноября. При этом две трети из них (67%) пришлись именно на программу «Семейная ипотека». Это максимальная доля продукта с момента завершения действия массовой льготной ипотеки на новостройки.
Общероссийский тренд был связан со стремлением заемщиков успеть оформить кредит до изменения условий программы с 1 февраля 2026 года, что привело к рекордным объемам выдачи в конце года. По итогам 2025-го ипотечный портфель Башкирии вырос на 7%, достигнув 646 миллиардов рублей.
В то же время спрос на потребительские кредиты остается сдержанным. Высокие ставки побуждают граждан в первую очередь гасить имеющиеся долги, а не брать новые. За год объем портфеля потребительских кредитов в республике сократился на 6% — до 433 миллиардов рублей.
Отмечается стабильный приток сбережений населения на банковские депозиты. Несмотря на снижение ставок, они продолжают превышать уровень инфляции, делая вклады выгодными. За 2025 год объем средств жителей республики на депозитах (без учета эскроу-счетов) увеличился на 19%, достигнув 913 миллиардов рублей.
