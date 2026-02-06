Жители Башкирии все чаще предпочитают гасить долги, а не брать новые: портфель кредитов в республике сократился на 6%

В Башкирии в минувшем декабре зафиксировали резкий рост выдачи ипотечных кредитов, обусловленный ажиотажным спросом на льготную семейную ипотеку. Как сообщает Национальный банк республики, за месяц было оформлено 6,4 тысячи ипотечных займов, что в 1,5 раза превышает показатели ноября. При этом две трети из них (67%) пришлись именно на программу «Семейная ипотека». Это максимальная доля продукта с момента завершения действия массовой льготной ипотеки на новостройки.