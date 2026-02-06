Ричмонд
Выступления спортсменов из России на Олимпиаде надо смотреть, заявил Песков

Песков: выступления российских спортсменов на Олимпиаде надо смотреть.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Выступления российских спортсменов на зимних олимпийских играх в Италии надо смотреть, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там, где наши выступают, — обязательно буду», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли он смотреть выступление российских атлетов на играх в Италии.

«Это надо смотреть», — добавил он.

Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо состоится 6 февраля. В соревнованиях, которые продлятся до 22 февраля, примут участие 13 российских атлетов.

