Выступления спортсменов из России на Олимпиаде надо смотреть, заявил Песков

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Выступления российских спортсменов на зимних олимпийских играх в Италии надо смотреть, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Там, где наши выступают, — обязательно буду», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли он смотреть выступление российских атлетов на играх в Италии.
«Это надо смотреть», — добавил он.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо состоится 6 февраля. В соревнованиях, которые продлятся до 22 февраля, примут участие 13 российских атлетов.