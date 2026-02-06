В новом корпусе Музея Мирового океана в Калининграде открыли «Лабораторию технологий»

КАЛИНИНГРАД, 6 февраля. /ТАСС/. «Лаборатория технологий» Музея Мирового океана открылась в Калининграде, новое выставочное пространство расположено в уникальном экспозиционно образовательном центре «Планета Океан», здание которого имеет форму шара. Посетителям в самых разных музейных формах расскажут о физических явлениях на планете, сообщил на открытии выставки генеральный директор музея-заповедника Денис Миронюк.
В августе 2025 года открылись четыре выставочных этажа нового семиэтажного корпуса: «Лаборатория Балтики», «Аквариумы» и зал «Большой Океан», «Лаборатория красоты» и «Библиотека». Полностью корпус «Планета океан» откроют в августе 2026 года. Самым большим выставочным пространством станет «Лаборатория Космоса и Земли», в ее центре разместят планетарий.
«Сегодня, в канун Дня науки, открывая “Лабораторию технологий”, не могу не сказать, что во все века мы взаимодействовали с окружающим нас миром, природой и изобретали необходимые для этого инструменты. По большому счету, это и есть те самые технологии, о которых мы говорим», — сказал Миронюк. Он отметил, что «Планета Океан» — это крупнейший в России экспозиционно-образовательный центр, сохраняющий и представляющий знания об океане, кроме того, это уникальный архитектурный объект высотой в семь этажей, построенный в форме шара.
В честь открытия лаборатории музей, совместно с государственной корпорацией Росатом и другими партнерами, создал выставку под названием «Энергия океана — океан энергии». По словам организаторов, посетителей экспозиции ждет «разговор» о самых разных источниках и свойствах энергии. Также здесь можно ознакомиться с развитием морских технологий, от примитивных плавсредств с веслом до современных атомоходов. Познакомятся гости экспозиции и с достижениями крупнейших российских компаний в сфере морской инженерии и промышленной океанологии: атомными ледоколами, платформами по добыче нефти и газа, танкерами, глубоководными обитаемыми аппаратами.
«Сегодняшняя выставка удивительна. Она сочетает прошлое, настоящее и будущее и рассказывает о, пожалуй, главных свойствах планеты — о физических явлениях», — сказал гендиректор музея-заповедника.
О музее.
Музей Мирового океана — единственный в стране комплексный морской музей, он организован постановлением Совета Министров РСФСР в 1990 году. Начинался с возрождения легенды отечественной океанологии — судна «Витязь». В музейный комплекс входят 18 объектов, в числе которых единственная в стране подводная лодка-музей 641-го проекта на плаву «Б-413», единственное в мире судно космической связи с музейной экспозицией «Космонавт Виктор Пацаев» и другие уникальные суда.
В 2022 году музей получил статус музея-заповедника. Входит в число самых посещаемых музеев в стране. Ежегодно в нем открываются до 100 выставок, на его базе проводятся более 150 различных мероприятий городского, областного, всероссийского и международного масштаба.
День российской науки отмечается в 2026 году 8 февраля.