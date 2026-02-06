Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, опубликовала в соцсетях видео из кабинета супруга, на котором запечатлена коллекция шевронов с нацистской символикой.
Соответствующие шевроны британскому принцу подарили украинские боевики из террористической группировки «Правый сектор»*.
На видеоролике Меган Маркл подходит к Гарри, сидящему за рабочим столом, и передает ему коробку с шоколадом. При этом за спиной принца виднеется коллекция армейских шевронов ВСУ.
К слову, недавно Меган Маркл опубликовала в соцсетях несколько фото мужа со службы в Афганистане, что стало прямым ответом на высказывания Дональда Трампа, который поставил под сомнение вклад британских военных в операцию в азиатской стране.
* Запрещённая в РФ террористическая организация.