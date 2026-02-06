Ричмонд
Кремль не поддержал идею насаждения дресс-кода в театре: что сказал Песков

Песков считает неверным насаждать дресс-код при посещении театра.

Источник: Комсомольская правда

Люди должны одеваться в театр прилично, однако насаждение культуры дресс-кода не является верным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он [Цискаридзе — прим.ред.] абсолютно прав, но насаждать культуру я считаю неправильным», — сказал Песков, прокомментировав слова народного артиста РФ Николая Цискаридзе.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что культуру нужно развивать, нужно, чтобы людям было стыдно приходить неприлично одетыми в театр.

Как писал сайт KP.RU, ранее ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что в театрах страны нужно ввести обязательный дресс-код. Артист сравнил неуместные наряды россиян с походом в церковь. Он напомнил, что в храмы обычно не приходят в шлепках и шортах, а стараются одеться по правилам. Так же должно быть и в театре, полагает он.

