Кремль не поддержал идею насаждения дресс-кода в театре: что сказал Песков

Как писал сайт KP.RU, ранее ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что в театрах страны нужно ввести обязательный дресс-код. Артист сравнил неуместные наряды россиян с походом в церковь. Он напомнил, что в храмы обычно не приходят в шлепках и шортах, а стараются одеться по правилам. Так же должно быть и в театре, полагает он.