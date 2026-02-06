В Ростове осудили экс-начальника Советского отдела полиции за 64 взятки

В Ростове осужден бывший руководитель отдела полиции Советского района, обвиненный в многочисленных коррупционных преступлениях. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
Советский районный суд города признал экс-начальника отдела полиции № 8 виновным в серии тяжких преступлений. В рамках заключенного досудебного соглашения он полностью признал свою вину. В общей сложности ему инкриминировано 64 эпизода получения взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах.
Суд установил, что осужденный, используя свое служебное положение, руководил структурным подразделением преступного сообщества. Взятки, преимущественно в виде денег, получались за незаконное бездействие и общее попустительство по службе в интересах взяткодателей.
В качестве наказания ему назначено 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать в доход государства штраф в размере 17 миллионов рублей и конфисковать имущество на сумму, эквивалентную полученным взяткам, — почти 14,9 миллиона рублей. Дополнительно осужденный лишен специального звания «полковник полиции» и права занимать должности в правоохранительных органах на срок 10 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.
