В Ростове осудили экс-начальника Советского отдела полиции за 64 взятки

В качестве наказания ему назначено 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать в доход государства штраф в размере 17 миллионов рублей и конфисковать имущество на сумму, эквивалентную полученным взяткам, — почти 14,9 миллиона рублей. Дополнительно осужденный лишен специального звания «полковник полиции» и права занимать должности в правоохранительных органах на срок 10 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.