Трамп удалил видеоролик с обезьянами с лицами Обамы и его супруги

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп удалил видео, в котором обезьянам дали лица бывшего президента Барака Обамы и его жены Мишель. Трамп разместил это видео на своей странице в социальной сети Truth Social и удалил спустя 12 часов.
По информации телеканала CNN, пост был опубликован сотрудником Белого дома по ошибке.
Удаленное видео касалось проверки машин для голосования, использовавшихся на выборах 2020 года. В конце ролика под музыку группы The Tokens на мгновение появились две обезьяны с лицами Обамы и его супруги.
На прошлой неделе Трамп призвал немедленно арестовать Барака Обаму из-за сфабрикованных им обвинений в сотрудничестве политика с Российской Федерацией. Глава Белого дома обвинил Обаму в использовании темы РФ для подрыва авторитета политика и совершения госпереворота.
При этом известно, что Трамп нелестно относится и ко второму своему предшественнику Джо Байдену. Например, он заменил портрет Байдена на «президентской аллее славы» в Белом доме на снимок устройства, которое автоматически ставит подпись демократа.