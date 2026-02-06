Ричмонд
СК показал кадры из морга Александровской больницы, где торговали трупами

Появились кадры обысков в морге больницы в Петербурге, где раскрыли схему по торговле органами.

Источник: Аргументы и факты

Следственный комитет Санкт-Петербурга показал кадры обысков в морге Александровской больницы, заведующий патолого-анатомическим отделением которой продавал невостребованные трупы коммерческим организациям.

На видео запечатлена работа оперативников. Они осматривают холодильники и изымают части тел умерших.

Задержаны патологоанатом и учредитель коммерческой фирмы, который склонил врача передавать невостребованные тела для изъятия внутренних органов, костных тканей и их частей.

«Должностное лицо на системной основе получало от взяткодателя денежное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

По месту работы фигурантов проведены обыски.

Ранее в МВД РФ заявили, что органы умерших людей продавали в Петербурге для опытов.

Также сообщалось, что на невостребованных трупах из морга Александровской больницы обучали танатопрактиков.