СК показал кадры из морга Александровской больницы, где торговали трупами

Следственный комитет Санкт-Петербурга показал кадры обысков в морге Александровской больницы, заведующий патолого-анатомическим отделением которой продавал невостребованные трупы коммерческим организациям.
На видео запечатлена работа оперативников. Они осматривают холодильники и изымают части тел умерших.
Задержаны патологоанатом и учредитель коммерческой фирмы, который склонил врача передавать невостребованные тела для изъятия внутренних органов, костных тканей и их частей.
«Должностное лицо на системной основе получало от взяткодателя денежное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.
По месту работы фигурантов проведены обыски.
Ранее в МВД РФ заявили, что органы умерших людей продавали в Петербурге для опытов.
Также сообщалось, что на невостребованных трупах из морга Александровской больницы обучали танатопрактиков.