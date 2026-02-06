Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Велосипедистка Лысенко раскрыла, из-за чего переживала на чемпионате Европы

Российская велогонщица Алина Лысенко заявила, что переживала в начале турнира, поскольку отвыкла от соревновательного режима.

Источник: Аргументы и факты

Выигравшая золотую и бронзовую медали на чемпионате Европы в турецком Конье российская велосипедистка Алина Лысенко рассказала, что переживала в начале соревнований. Об этом она рассказала в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

«В первые дни, когда ехала спринт, немного переживала, отвыкла за три месяца от соревновательного режима, это дало о себе знать. Но я быстро собрала себя и выиграла бронзовую медаль», — сказала Лысенко.

Спортсменка скромно отреагировала на свои успехи. Она поблагодарила команду, родителей и тренера. Спортсменка подчеркнула, что результат стал их совместной работой.

Лысенко завоевала золото в кейрине, а бронзу — в спринте.

Ранее россиянин Сергей Бобровский побил рекорд НХЛ.