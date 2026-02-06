Велосипедистка Лысенко раскрыла, из-за чего переживала на чемпионате Европы

Выигравшая золотую и бронзовую медали на чемпионате Европы в турецком Конье российская велосипедистка Алина Лысенко рассказала, что переживала в начале соревнований. Об этом она рассказала в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
«В первые дни, когда ехала спринт, немного переживала, отвыкла за три месяца от соревновательного режима, это дало о себе знать. Но я быстро собрала себя и выиграла бронзовую медаль», — сказала Лысенко.
Спортсменка скромно отреагировала на свои успехи. Она поблагодарила команду, родителей и тренера. Спортсменка подчеркнула, что результат стал их совместной работой.
Лысенко завоевала золото в кейрине, а бронзу — в спринте.
