Доктор Мясников пристыдил гостью программы из-за чайного гриба

Российский врач и телеведущий Александр Мясников пристыдил гостью программы «О самом главном» после того, как та призналась, что никогда не пробовала чайный гриб.
В рубрике «Вопросы от доктора» специалист задал девушке, работающей учителем начальных классов, вопрос о ферментированных продуктах. Объясняя, что это такое, врач спросил у участницы программы, любит ли она чайный гриб. В ответ гостья передачи рассказала, что напиток ей не знаком.
— Вот чему они могут научить молодежь? Они не знают, что такое чайный гриб. Что от этого поколения ждать? — в шутку возмутился Мясников в эфире передачи на телеканале «Россия 1».
16 декабря 2025 года Александра Мясникова сильно удивил разговор одного из пациентов с нутрициологом. Врач рассказал, что однажды к нему в клинику пришел 25-летний мужчина. Он сдал анализы, и все его показатели находились в пределах нормы. После этого пациент решил обсудить результаты с нутрициологом, который, по словам Мясникова, говорил «вещи, абсолютно противоречащие медицинскому постулату».