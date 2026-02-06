Доктор Мясников пристыдил гостью программы из-за чайного гриба

16 декабря 2025 года Александра Мясникова сильно удивил разговор одного из пациентов с нутрициологом. Врач рассказал, что однажды к нему в клинику пришел 25-летний мужчина. Он сдал анализы, и все его показатели находились в пределах нормы. После этого пациент решил обсудить результаты с нутрициологом, который, по словам Мясникова, говорил «вещи, абсолютно противоречащие медицинскому постулату».