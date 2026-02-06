СК возбудил дело о халатности после убийства 9-летнего Паши в Петербурге

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района города Санкт-Петербурга (ч. 2 ст. 293 УК РФ)», — сказано в публикации.
Напомним, тело 9-летнего Паши было обнаружено спасателями в водоёме в Ленинградской области. По данным следствия, его забили до смерти и сбросили в воду. Задержанный, 38-летний Пётр Жилкин, признался в убийстве, ему грозит пожизненное заключение. По версии следствия, он предлагал мальчику деньги за интимную связь, а после отказа, опасаясь разоблачения, совершил преступление. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде ареста.
