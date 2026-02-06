Ричмонд
Трамп удалил видео с семьей Обамы в образе обезьян

Со страницы Дональда Трампа в соцсети исчезло видео с обезьянами с лицами Барака Обамы и его супруги.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп удалил видео с обезьянами с лицами экс-президента США Барака Обамы и его супруги Мишель.

Как передает CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, пост по ошибке опубликовал сотрудник администрации.

Напомним, ранее на странице Дональда Трампа в соцсети Truth Social появилось видео, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта, на котором Барак Обама и его супруга были стилизованы под приматов. Ролик длился чуть больше минуты.

Публикация была доступна в аккаунте лидера США в течение 12 часов.

