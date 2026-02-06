Трамп удалил видео с семьей Обамы в образе обезьян

Американский лидер Дональд Трамп удалил видео с обезьянами с лицами экс-президента США Барака Обамы и его супруги Мишель.
Как передает CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, пост по ошибке опубликовал сотрудник администрации.
Напомним, ранее на странице Дональда Трампа в соцсети Truth Social появилось видео, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта, на котором Барак Обама и его супруга были стилизованы под приматов. Ролик длился чуть больше минуты.
Публикация была доступна в аккаунте лидера США в течение 12 часов.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше