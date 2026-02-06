Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маргарита Симоньян получила премию за свою книгу: на церемонии она произнесла трогательную речь о семье

Маргарита Симоньян получила спецприз Национальной литературной премии «Слово».

Источник: Комсомольская правда

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отмечена специальным призом жюри Национальной литературной премии «Слово» за свою книгу «Сначала было Слово, в конце будет Цифра». Об этом сообщили организаторы премии в рамках финальной церемонии.

«Я безумно рада. “…” Эту книгу я считаю делом своей жизни. “…” Когда я писала эту книгу, я каждую главу по много раз читала Тиграну своему мужу, которого мне язык не поворачивается назвать покойным», — заявила Симоньян, подключившись к мероприятию по видеосвязи.

По словам автора, советы её близких помогали в работе над текстом. Она назвала их настоящими соавторами книги. Главной надеждой Симоньян, как она сама призналась, было то, что её книга сможет привести читателей к вере и размышлениям о жизни. Она хотела, чтобы люди после прочтения задумались о вечном.

Маргарита Симоньян отмечена специальным призом жюри Национальной литературной премии «Слово» за свою книгу «Сначала было Слово, в конце будет Цифра».

Журналистка выразила глубокую благодарность читателям, которые делятся с ней личными откровениями. Многие пишут, что книга помогла им вновь открыть Евангелие или пережить потерю близких. Для самой Симоньян и её семьи эта книга стала источником силы. Она помогает им жить с верой в то, что смерти не существует.

Коллектив «Комсомольской правды» поздравляет Маргариту Симоньян с получением престижной и заслуженной награды!

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше