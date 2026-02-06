Маргарита Симоньян получила премию за свою книгу: на церемонии она произнесла трогательную речь о семье

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отмечена специальным призом жюри Национальной литературной премии «Слово» за свою книгу «Сначала было Слово, в конце будет Цифра». Об этом сообщили организаторы премии в рамках финальной церемонии.
«Я безумно рада. “…” Эту книгу я считаю делом своей жизни. “…” Когда я писала эту книгу, я каждую главу по много раз читала Тиграну своему мужу, которого мне язык не поворачивается назвать покойным», — заявила Симоньян, подключившись к мероприятию по видеосвязи.
По словам автора, советы её близких помогали в работе над текстом. Она назвала их настоящими соавторами книги. Главной надеждой Симоньян, как она сама призналась, было то, что её книга сможет привести читателей к вере и размышлениям о жизни. Она хотела, чтобы люди после прочтения задумались о вечном.
Журналистка выразила глубокую благодарность читателям, которые делятся с ней личными откровениями. Многие пишут, что книга помогла им вновь открыть Евангелие или пережить потерю близких. Для самой Симоньян и её семьи эта книга стала источником силы. Она помогает им жить с верой в то, что смерти не существует.
