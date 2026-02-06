Ричмонд
В Ростове автобус № 83 с 80 пассажирами столкнулся с припаркованным грузовиком

В Ростове полный пассажиров автобус попал в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 6 февраля, в Ростове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Инцидент случился около 16:50 на улице Армянской, в районе дома № 25.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 54-летний водитель автобуса «МАЗ», следовавшего по маршруту № 83, не справился с управлением. В результате машина совершила наезд на припаркованный грузовик «КамАЗ». В салоне автобуса в момент аварии находилось около 80 пассажиров. К счастью, в результате столкновения никто из людей не пострадал.

Оба транспортных средства получили механические повреждения. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

