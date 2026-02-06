Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков заявил, что будет смотреть выступления российских спортсменов на Олимпиаде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обязательно будет следить за выступлениями российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом спикер Кремля сказал в разговоре с журналистами.

«Там, где наши выступают, обязательно буду [смотреть]. Открытие буду, закрытие буду [смотреть]. Это надо же смотреть», — сказал Песков.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил допуск российских и белорусских спортсменов к Играм в индивидуальном порядке, в нейтральном статусе, без флагов и гимнов. Ожидается, что количество допущенных атлетов из России будет значительно меньше, чем на предыдущих Олимпиадах.

Ранее в западных СМИ заявили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Игры как инструмент укрепления роли страны в мировом спорте в рамках программы «десятилетие спорта в Америке». При этом сам Трамп не поедет на открытие, делегацию возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс, а присутствие американских иммиграционных агентов в Италии уже вызвало раздражение местных властей.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше