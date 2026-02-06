Песков заявил, что будет смотреть выступления российских спортсменов на Олимпиаде

«Там, где наши выступают, обязательно буду [смотреть]. Открытие буду, закрытие буду [смотреть]. Это надо же смотреть», — сказал Песков.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил допуск российских и белорусских спортсменов к Играм в индивидуальном порядке, в нейтральном статусе, без флагов и гимнов. Ожидается, что количество допущенных атлетов из России будет значительно меньше, чем на предыдущих Олимпиадах.
Ранее в западных СМИ заявили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Игры как инструмент укрепления роли страны в мировом спорте в рамках программы «десятилетие спорта в Америке». При этом сам Трамп не поедет на открытие, делегацию возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс, а присутствие американских иммиграционных агентов в Италии уже вызвало раздражение местных властей.
