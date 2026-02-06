Песков заявил, что будет смотреть выступления российских спортсменов на Олимпиаде

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил допуск российских и белорусских спортсменов к Играм в индивидуальном порядке, в нейтральном статусе, без флагов и гимнов. Ожидается, что количество допущенных атлетов из России будет значительно меньше, чем на предыдущих Олимпиадах.