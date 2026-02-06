СК возбудил дело о халатности после убийства 9-летнего мальчика в Петербурге

Следственный комитет возбудил дело о халатности против сотрудников школы и соцопеки после убийства 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Должностные лица из числа сотрудников одной из школ Красносельского района, а также учреждения социального обслуживания, не проводили индивидуальную профилактическую работу с матерью 9-летнего ребенка», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в семье мальчика воспитывалось семь детей в возрасте от полугода до 12 лет. Она также состояла на учете в органах системы профилактики.
Сотрудники школы, в которой обучались двое детей, не оказали должного содействия матери погибшего для зачисления ребенка в учебное заведения. Органы опеки также не предпринимали мер в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей родителем.
Ранее KP.RU сообщал, что похороны убитого 9-летнего мальчика, погибшего от рук бизнесмена, будут закрытыми. Напомним, что ребенок был похищен в конце января. Подозреваемый в преступлении 38-летний мужчина был задержан, а позже дал признательные показания.