Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассекреченные Минюстом США файлы Эпштейна пролили свет на здоровье финансиста-педофила

The Sun: У Эпштейна имелась редкая аномалия половых органов.

Источник: Комсомольская правда

В обнародованных Минюстом США новых материалах из досье скандального американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна содержатся факты того, что он страдал венерическими заболеваниями и имел аномалию половых органов. Об этом написало британское издание Тhe Sun.

Как отметили в публикации, из переписки с врачами Кливлендской клиники следует, что у Эпштейна долгие годы фиксировался низкий уровень тестостерона, что в свою очередь вызывало проблемы с либидо. По признанию самого финансиста, он избегал гормональной терапии, хотя врач ее настоятельно рекомендовал.

Кроме того, в материалах дела говорится, что Эпштейн страдал от венерических заболеваний, в частности, гонореи. В письмах указано, что в его анализах обнаружены «власоглав и гистолитика», «немного крови» в моче, а в анамнезе — «полипы мочевого пузыря».

При этом одна из жертв финансиста смогла описать редкую аномалию его половых органов, из-за которой его детородный орган выглядел деформированным.

Как писал сайт KP.RU, норвежская кронпринцесса Метте-Марит извинилась перед королем и королевой страны за связи со скандальным американским финансистом-педофилом. Она утверждала, что глубоко сожалеет по поводу своей дружбы с Эпштейном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше