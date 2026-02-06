Рассекреченные Минюстом США файлы Эпштейна пролили свет на здоровье финансиста-педофила

В обнародованных Минюстом США новых материалах из досье скандального американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна содержатся факты того, что он страдал венерическими заболеваниями и имел аномалию половых органов. Об этом написало британское издание Тhe Sun.
Как отметили в публикации, из переписки с врачами Кливлендской клиники следует, что у Эпштейна долгие годы фиксировался низкий уровень тестостерона, что в свою очередь вызывало проблемы с либидо. По признанию самого финансиста, он избегал гормональной терапии, хотя врач ее настоятельно рекомендовал.
Кроме того, в материалах дела говорится, что Эпштейн страдал от венерических заболеваний, в частности, гонореи. В письмах указано, что в его анализах обнаружены «власоглав и гистолитика», «немного крови» в моче, а в анамнезе — «полипы мочевого пузыря».
При этом одна из жертв финансиста смогла описать редкую аномалию его половых органов, из-за которой его детородный орган выглядел деформированным.
