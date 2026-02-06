Рассекреченные Минюстом США файлы Эпштейна пролили свет на здоровье финансиста-педофила

Как отметили в публикации, из переписки с врачами Кливлендской клиники следует, что у Эпштейна долгие годы фиксировался низкий уровень тестостерона, что в свою очередь вызывало проблемы с либидо. По признанию самого финансиста, он избегал гормональной терапии, хотя врач ее настоятельно рекомендовал.