Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве заметно потеплеет

Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что отрицательная температурная аномалия в Москве сохранится, но будет отставать от климатической нормы всего на 5−8 градусов.

Источник: Аргументы и факты

Минувшая ночь в столице стала самой теплой в феврале, и тенденция к потеплению сохранится в течение всей недели. Об этом в пятницу, 6 февраля, aif.ru рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, отрицательная температурная аномалия в Москве сохранится, но будет отставать от климатической нормы всего на 5−8 градусов, а к выходным температура воздуха ее и вовсе догонит.

«Мы рассчитываем, что температура вернется к климатической норме, а может даже немного ее превысит, к следующим выходным», — рассказала Позднякова корреспонденту aif.ru.

При этом совсем недавно, в ночь со 2 на 3 февраля, столичные синоптики зафиксировали самую холодную ночь в городе за нынешнюю зиму. Столбики термометров опустились до значения −30°С.