Симоньян получила спецприз премии «Слово» за свой роман

«Я невероятно почтена. Я безумно рада, это даже не то слово, которым можно описать, поскольку эту книгу я считаю главным делом своей жизни. Я в шесть лет еще сказала, что родиться нужно мне было для того, чтобы написать какую-то очень важную книгу для всех людей», — сказала Симоньян в ходе церемонии.