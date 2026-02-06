Симоньян получила спецприз премии «Слово» за свой роман

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян получила специальный приз национальной литературной премии «Слово» за книгу «В начале было Слово — в конце будет Цифра», передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения премии проходит в пятницу в Москве в Театре на Бронной.
«Я невероятно почтена. Я безумно рада, это даже не то слово, которым можно описать, поскольку эту книгу я считаю главным делом своей жизни. Я в шесть лет еще сказала, что родиться нужно мне было для того, чтобы написать какую-то очень важную книгу для всех людей», — сказала Симоньян в ходе церемонии.
Она рассказала, что в процессе создания произведения читала каждую главу своему мужу режиссеру Тиграну Кеосаяну, своей маме и свекрови. Симоньян подчеркнула, что благодаря советам семьи она вносила правки в текст и поэтому считает родных соавторами книги.
«Эта наша общая книга дает нам силы жить и понимать, что Бог есть, а смерти — нет. Спасибо вам всем большое», — добавила Симоньян.
Она рассказала, что после публикации получила множество откликов от читателей, которые делились, что книга помогла им переосмыслить свою жизнь, обрести веру и силы после потери близких.
Первый заместитель генерального директора ФГУП «ВГТРК» Антон Златопольский, вручая премию, отметил, что Симоньян — сильный человек, который получает в жизни испытания огромных масштабов.
«Человек этот необычной силы, внутренней. Он родился с этой силой и проживает на сегодняшний день всю жизнь. Это человек, который получает в жизни испытания огромных масштабов», — сказал Златопольский.
Национальная литературная премия «Слово» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Учредителями премии выступают Российский книжный союз и Союз писателей России. Во втором сезоне на премию было подано 2050 заявок. Общий призовой фонд составляет 26 миллионов рублей.