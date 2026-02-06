Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян получила спецприз премии «Слово» за свой роман

РИА Новости: Симоньян получила спецприз премии «Слово» за свой роман.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян получила специальный приз национальной литературной премии «Слово» за книгу «В начале было Слово — в конце будет Цифра», передает корреспондент РИА Новости.

Церемония вручения премии проходит в пятницу в Москве в Театре на Бронной.

«Я невероятно почтена. Я безумно рада, это даже не то слово, которым можно описать, поскольку эту книгу я считаю главным делом своей жизни. Я в шесть лет еще сказала, что родиться нужно мне было для того, чтобы написать какую-то очень важную книгу для всех людей», — сказала Симоньян в ходе церемонии.

Она рассказала, что в процессе создания произведения читала каждую главу своему мужу режиссеру Тиграну Кеосаяну, своей маме и свекрови. Симоньян подчеркнула, что благодаря советам семьи она вносила правки в текст и поэтому считает родных соавторами книги.

«Эта наша общая книга дает нам силы жить и понимать, что Бог есть, а смерти — нет. Спасибо вам всем большое», — добавила Симоньян.

Она рассказала, что после публикации получила множество откликов от читателей, которые делились, что книга помогла им переосмыслить свою жизнь, обрести веру и силы после потери близких.

Первый заместитель генерального директора ФГУП «ВГТРК» Антон Златопольский, вручая премию, отметил, что Симоньян — сильный человек, который получает в жизни испытания огромных масштабов.

«Человек этот необычной силы, внутренней. Он родился с этой силой и проживает на сегодняшний день всю жизнь. Это человек, который получает в жизни испытания огромных масштабов», — сказал Златопольский.

Национальная литературная премия «Слово» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Учредителями премии выступают Российский книжный союз и Союз писателей России. Во втором сезоне на премию было подано 2050 заявок. Общий призовой фонд составляет 26 миллионов рублей.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше