Врач Мясников пристыдил гостью передачи из-за чайного гриба

Врач и телеведущий Александр Мясников пристыдил гостью передачи «О самом главном» на канале «Россия 1», которая не пробовала чайный гриб.
В рубрике «Вопросы от доктора» Мясников рассказал о ферментированных продуктах. Затем он спросил у девушки, работающей учителем начальных классов, любит ли она чайный гриб. Гостья программы призналась, что никогда его не пробовала.
«Вот чему они могут научить молодежь? Они не знают, что такое чайный гриб. Что от этого поколения ждать?» — в шутку сказал доктор.
Ранее доктор Мясников призвал россиян вернуться к пищевым традициям СССР, так как в то время люди ели более здоровую еду.
Также Мясников объяснил, чем опасен отказ от приема назначенных врачом статинов.