Захар Прилепин стал лауреатом Национальной литературной премии «Слово»

Жюри оценило произведение в высшей категории «Мастер». Роман представляет собой жесткую реконструкцию событий XVII века. В центре сюжета находится вымышленная история Стеньки Разина. Проснувшись избитым, герой испытывает сильную физическую и душевную боль. Его переживания тесно переплетаются с бытом и суровой идеологией казачьего Черкасска того времени. Автор детально описывает жестокие нравы, насилие и разделение людей на своих и чужих.