Захар Прилепин стал лауреатом Национальной литературной премии «Слово» в номинации «Проза». Победу писателю принес его исторический роман «Тума», сообщили организаторы премии.
Жюри оценило произведение в высшей категории «Мастер». Роман представляет собой жесткую реконструкцию событий XVII века. В центре сюжета находится вымышленная история Стеньки Разина. Проснувшись избитым, герой испытывает сильную физическую и душевную боль. Его переживания тесно переплетаются с бытом и суровой идеологией казачьего Черкасска того времени. Автор детально описывает жестокие нравы, насилие и разделение людей на своих и чужих.
Через призму прошлого Прилепин проводит тревожные параллели с современностью. Его герои живут по беспощадным законам своей эпохи, не ища оправданий. По мнению экспертов, «Тума» — это мощный и личный текст. Он заставляет задуматься о природе силы, вере и поиске идентичности.
Коллектив «Комсомольской правды» поздравляет Захара Прилепина с заслуженной победой в столь конкурентной номинации.