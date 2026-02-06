Ричмонд
Захар Прилепин стал лауреатом Национальной литературной премии «Слово»

Прилепин победил в номинации «Проза» с романом «Тума».

Источник: Комсомольская правда

Захар Прилепин стал лауреатом Национальной литературной премии «Слово» в номинации «Проза». Победу писателю принес его исторический роман «Тума», сообщили организаторы премии.

Жюри оценило произведение в высшей категории «Мастер». Роман представляет собой жесткую реконструкцию событий XVII века. В центре сюжета находится вымышленная история Стеньки Разина. Проснувшись избитым, герой испытывает сильную физическую и душевную боль. Его переживания тесно переплетаются с бытом и суровой идеологией казачьего Черкасска того времени. Автор детально описывает жестокие нравы, насилие и разделение людей на своих и чужих.

Через призму прошлого Прилепин проводит тревожные параллели с современностью. Его герои живут по беспощадным законам своей эпохи, не ища оправданий. По мнению экспертов, «Тума» — это мощный и личный текст. Он заставляет задуматься о природе силы, вере и поиске идентичности.

Коллектив «Комсомольской правды» поздравляет Захара Прилепина с заслуженной победой в столь конкурентной номинации.

