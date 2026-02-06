Врач Таныгина назвала четыре способа снизить аппетит без уколов и таблеток

Четыре естественных способа могут помочь уменьшить чувство голода без применения лекарств. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталья Таныгина в интервью «Газете.Ru».
По словам специалиста, ключевую роль играет отказ от легкоусвояемых углеводов, таких как сладости. Они провоцируют резкие скачки инсулина и грелина, усиливая голод. Вместо этого лучше выбирать сложные сахара.
Второй способ — увеличить количество белка в рационе, так как он дает длительное чувство сытости. Третий метод — регулярные физические нагрузки, которые улучшают чувствительность к инсулину. Важно не допускать чрезмерной нагрузки, ведущей к резкому падению сахара.
Четвертый фактор — качественный сон. Его недостаток нарушает выработку гормонов, контролирующих аппетит, заключила эксперт.
