Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Таныгина назвала четыре способа снизить аппетит без уколов и таблеток

Эндокринолог Наталья Таныгина посоветовала отказаться от сладостей для снижения аппетита.

Источник: Аргументы и факты

Четыре естественных способа могут помочь уменьшить чувство голода без применения лекарств. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталья Таныгина в интервью «Газете.Ru».

По словам специалиста, ключевую роль играет отказ от легкоусвояемых углеводов, таких как сладости. Они провоцируют резкие скачки инсулина и грелина, усиливая голод. Вместо этого лучше выбирать сложные сахара.

Второй способ — увеличить количество белка в рационе, так как он дает длительное чувство сытости. Третий метод — регулярные физические нагрузки, которые улучшают чувствительность к инсулину. Важно не допускать чрезмерной нагрузки, ведущей к резкому падению сахара.

Четвертый фактор — качественный сон. Его недостаток нарушает выработку гормонов, контролирующих аппетит, заключила эксперт.

Ранее фитнес-блогер рассказала об идеальной тренировке для похудения.