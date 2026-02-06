Названы лучшие сочетания вина с соленьями и домашними заготовками

«При более детальном подборе вина важно учитывать характер самих солений. Маринованные грибы удачно сочетаются с австрийским грюнер вельтлинером, который обладает хорошей кислотностью и легкой перечной нотой. Квашеная капуста считается почти идеальной парой для рислинга — это вино справляется не только с кислотностью, но и с плотностью и хрустящей текстурой продукта, подчеркивая его свежесть», — добавили они.