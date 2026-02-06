Борис Любимов и Сергей Собянин стали лауреатами спецпремий «Золотой маски»

Лауреатами специальных премий «Золотой маски» стали театровед, театральный критик, педагог, президент Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов, мэр Москвы Сергей Собянин, а также режиссер и актриса из Франции Фанни Ардан. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте премии.