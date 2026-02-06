Борис Любимов и Сергей Собянин стали лауреатами спецпремий «Золотой маски»

Лауреатами специальных премий «Золотой маски» стали театровед, театральный критик, педагог, президент Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов, мэр Москвы Сергей Собянин, а также режиссер и актриса из Франции Фанни Ардан. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте премии.
В номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» отмечены оперный певец, профессор Московской государственной консерватории, народный артист России Александр Ворошило, народная артистка России Ирина Муравьева, худрук театра «Эрмитаж», режиссер, народный артист РФ Михаил Левитин, народная артистка СССР Людмила Чурсина и т.д.
Мэр Москвы Сергей Собянин и французская актриса театра и кино Фанни Ардан стали лауреатами специальной премии «За поддержку театрального искусства России».
Глава Татарстана Рустам Минниханов отмечен спецпремией за поддержку театрального искусства в России.
