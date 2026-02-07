Из Петербурга в Таллин автобусы переходят на дневные рейсы

Сообщается, что пункты пропуска Лухамаа и Койдула будут работать ежедневно с 7:00 до 19:00. В связи с этим автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и столицей Эстонии будут выполняться только в дневное время. Первой об изменениях объявила компания Ecolines. В период низкого сезона перевозчик сохранит один рейс в сутки в каждом направлении. Отправление автобуса из Санкт-Петербурга запланировано на 6:00 с прибытием в Таллин в 17:10. Обратный рейс будет выезжать из Таллина в 11:30 и прибывать в Санкт-Петербург в 22:25. Время в пути составит около 11 часов, сообщил директор компании Андрей Волков.