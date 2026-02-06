Сийярто назвал «скандальным» отказ украинской спортсменки пожимать руку венгерке

Украинская теннисистка заявила, что отказывается участвовать в совместной фотосессии и пожимать руку своей венгерской сопернице на турнире в Румынии. По ее словам, такое решение она приняла из-за того, что спортсменка из Венгрии участвовала в выставочных соревнованиях в России в 2022 году.