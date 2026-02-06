Ричмонд
Врач Артищев дал четыре совета россиянам для безопасного катания на тюбинге

Врач Вячеслав Артищев призвал не привязывать тюбинг к транспортным средствам.

Источник: istockphoto.com

Соблюдение четырех правил позволяет сделать катание на тюбинге более безопасным. Об этом рассказал ассистент кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев в беседе с «Лентой.ру».

Врач заявил, что ни в коем случае нельзя привязывать тюбинг к транспортным средствам. Также важно выбирать для катания ровный склон без препятствий и риска столкновения.

Специалист подчеркнул, что на одну ватрушку должен приходиться только один человек. Кататься можно исключительно сидя, держась за ручки, и начинать спуск лишь при полностью свободной трассе.

При падении врач рекомендует сгруппироваться, а не пытаться затормозить с помощью рук или ног, чтобы избежать травм. Тюбинг на склоне практически неуправляем, поэтому нарушение этих правил может привести к серьезным последствиям.

Ранее сообщалось, что в Приморье прокуратура начала проверку после гибели ребенка на тюбинге.