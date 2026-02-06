Врач Артищев дал четыре совета россиянам для безопасного катания на тюбинге

Соблюдение четырех правил позволяет сделать катание на тюбинге более безопасным. Об этом рассказал ассистент кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев в беседе с «Лентой.ру».
Врач заявил, что ни в коем случае нельзя привязывать тюбинг к транспортным средствам. Также важно выбирать для катания ровный склон без препятствий и риска столкновения.
Специалист подчеркнул, что на одну ватрушку должен приходиться только один человек. Кататься можно исключительно сидя, держась за ручки, и начинать спуск лишь при полностью свободной трассе.
При падении врач рекомендует сгруппироваться, а не пытаться затормозить с помощью рук или ног, чтобы избежать травм. Тюбинг на склоне практически неуправляем, поэтому нарушение этих правил может привести к серьезным последствиям.
Ранее сообщалось, что в Приморье прокуратура начала проверку после гибели ребенка на тюбинге.