Гололед на три дня и морозы до минус 15 градусов: Когда в Молдове закончится ледовый апокалипсис — прогноз синоптиков

Какой будет погода в Молдове в субботу, 7 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе днем +1−3, ночью — 2 градуса мороза, дождь, ветер слабый, облачно.

В прошлом году в столице 7 февраля было днем минус 1, ночью — минус 5.

На юге Молдовы завтра днем + 4, ночью +2, дождь.

На севере страны днем около 0, ночью — минус 4. Снег с дождём.

Напомним, что в Молдове действует «жёлтый» код метеоопасности из-за гололёда и наледи.

Так что эти выходные лучше провести дома.

Однако февраль готовит ещё и испытание морозом — в ночь на вторник до минус 15. Потом синоптики обещают потепление. Посмотрим.

Зима оказалась непредсказуемой, особенно для коммунальных служб.

