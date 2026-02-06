Гололед на три дня и морозы до минус 15 градусов: Когда в Молдове закончится ледовый апокалипсис — прогноз синоптиков

В Кишиневе днем +1−3, ночью — 2 градуса мороза, дождь, ветер слабый, облачно.
В прошлом году в столице 7 февраля было днем минус 1, ночью — минус 5.
На юге Молдовы завтра днем + 4, ночью +2, дождь.
На севере страны днем около 0, ночью — минус 4. Снег с дождём.
Напомним, что в Молдове действует «жёлтый» код метеоопасности из-за гололёда и наледи.
Так что эти выходные лучше провести дома.
Однако февраль готовит ещё и испытание морозом — в ночь на вторник до минус 15. Потом синоптики обещают потепление. Посмотрим.
Зима оказалась непредсказуемой, особенно для коммунальных служб.
