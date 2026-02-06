Медаль на груди и доброта в сердце: Life.ru публикует трогательную история 10-летнего Тимофея, который помогает бойцам СВО

Десятилетний волонтёр из Белгородской области выступил в Госдуме. Видео © Life.ru.
«Я со своей семьёй живу в приграничной зоне, поэтому видел и хорошо помню, как и когда началась специальная военная операция», — сказал Тимофей.
Он объяснил, что вдохновляется примером детей времён Великой Отечественной войны. Сначала его мама создала телеграм-канал для сбора помощи «За Россию за наших ребят», а потом к работе подключился и он сам. Школьник помогает сортировать гуманитарные грузы, готовить еду, писать письма и рисовать рисунки для солдат. Волонтёры делают всё, чтобы подарить нашим защитникам хоть маленькую частичку домашнего тепла.
«Наша помощь, помощь детей кому-то может покажется не большой, но она очень важна для бойцов. Сколько раз на моих глазах отдавали письма и рисунки моих товарищей и ровесников солдатам и я видел как это греет им душу. Как они носят и хранят их под сердцем… Именно поэтому нам нельзя оставаться в стороне», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин наградил волонтёра года. Им стала Анна Плужникова из Москвы, которая в этом году присоединилась к активистам в Анапе. Глава государства поблагодарил её за работу и выразил надежду, что она будет продолжаться так, как и шла до сих пор.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.